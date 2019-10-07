Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda toplam 650 bin 325 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 644 bin 804 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 31 bin 603 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 23 bin 418 megavatsaat ile 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 650 bin 325 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim miktarı ise 644 bin 804 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu üretimde ilk sırada 176 bin 730 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 131 bin 772 megavatsaat ile linyit santralleri ve 127 bin 50 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye'de dün toplam 8 bin 762 megavatsat elektrik ihracatı, 3 bin 241 megavatsaat de elektrik ithalatı yapıldı.

