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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2019 09:04 | Son Güncelleme

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 766 bin 805 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 763 bin 857 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 495 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 620 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 766 bin 805 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim miktarı ise 763 bin 857 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu üretimde ilk sırada 197 bin 128 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 191 bin 120 megavatsaat ile doğal gaz ve 158 bin 798 megavatsaat ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye'de dün toplam 6 bin 558 megavatsat elektrik ihracatı, 3 bin 610 megavatsaat de elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Türkiye Elektrik İletim AŞ

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