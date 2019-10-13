FİNANS

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

FİNANS HABERLERİ  | 13.10.2019 09:35 | Son Güncelleme

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda toplam 725 bin 577 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 722 bin 636 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 310 megavatsaat ile 20.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 266 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 725 bin 577 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 722 bin 636 megavatsaat kaydedildi.

Söz konusu üretimde ilk sırada 196 bin 181 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 142 bin 353 megavatsaat ile doğal gaz ve 120 bin 20 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye'de dün toplam 8 bin 725 megavatsat elektrik ihracatı, 5 bin 784 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

PARTNERTarkan'dan Barış Pınarı Harekatı paylaşımıTarkan'dan Barış Pınarı Harekatı paylaşımı
Türkiye ile İran arasında ‘franchise’da iş birliğiTürkiye ile İran arasında ‘franchise’da iş birliği
Türkiye'deki İHA ve pilot sayısı belli olduTürkiye'deki İHA ve pilot sayısı belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
elektrik tüketimi Günlük elektrik tüketimi verileri TEİAŞ

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

Trump'tan YPG'ye çağrı: Geri çekilin

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

'Barış Pınarı Harekatı' paylaşıma tepki!

'Hayırlı olsun' deyip duyurdu: Seri üretime geçiliyor

'Hayırlı olsun' deyip duyurdu: Seri üretime geçiliyor

Atatürk Havalimanı'yla ilgili flaş gelişme

Atatürk Havalimanı'yla ilgili flaş gelişme

'Geçen yılın zam şampiyonu ürünlere talep yok'

'Geçen yılın zam şampiyonu ürünlere talep yok'

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık yasak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık yasak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye ile İran arasında ‘franchise’da iş birliği

Türkiye ile İran arasında ‘franchise’da iş birliği

Türkiye'deki İHA ve pilot sayısı belli oldu

Türkiye'deki İHA ve pilot sayısı belli oldu

5 gündür aranıyordu, sulama kanalında cesedi bulundu

5 gündür aranıyordu, sulama kanalında cesedi bulundu

Karnabaharın fiyatı, sofraya gelinceye kadar katlanarak artıyor

Karnabaharın fiyatı, sofraya gelinceye kadar katlanarak artıyor

THY Latin ülkelerinde 340 bin yolcu ile rekora uçtu

THY Latin ülkelerinde 340 bin yolcu ile rekora uçtu

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali işletimi kiraya çıkarıldı

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali işletimi kiraya çıkarıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.