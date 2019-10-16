Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda toplam 770 bin 448 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 764 bin 547 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 294 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 26 bin 539 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 770 bin 448 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 764 bin 547 megavatsaat olarak kaydedildi.

Söz konusu üretimde ilk sırada 206 bin 623 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 180 bin 58 megavatsaat ile doğal gaz santralleri ve 149 bin 642 megavatsaat ile barajlı santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye'de dün toplam 8 bin 106 megavatsat elektrik ihracatı, 2 bin 205 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

