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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

FİNANS HABERLERİ  | 20.10.2019 09:20 | Son Güncelleme

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İZMİR (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda toplam 732 bin 433 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 727 bin 111 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 34 bin 286 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 26 bin 346 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 732 bin 433 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 727 bin 111 megavatsaat olarak kaydedildi.

Söz konusu üretimde ilk sırada 207 bin 882 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu 173 bin 568 megavatsaat ile doğal gaz santralleri ve 136 bin 363 megavatsaat ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye'de dün toplam 11 bin 111 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 789 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

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