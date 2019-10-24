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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2019 08:37 | Son Güncelleme

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İZMİR (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 762 bin 620 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 756 bin 517 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 410 megavatsaat ile 19.00'da, en düşük tüketim ise 26 bin 432 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün toplam 762 bin 620 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 756 bin 517 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Elektrik üretiminde ilk sırada 205 bin 289 megavatsaat ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunları 136 bin 243 megavatsaat ile linyit santralleri ve 123 bin 244 megavatsaat ile barajlı santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye'den dün 9 bin 54 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 951 megavatsaatlik elektrik ithalatı yapıldı.

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Türkiye Elektrik İletim AŞ

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