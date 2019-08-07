FİNANS

Günlük iş yaşantısına bağlı olarak gelişen meslek hastalıkları

FİNANS HABERLERİ  | 07.08.2019 14:31 | Son Güncelleme

Medicana International İstanbul Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hidayet Akdemir: - "Günümüzde özellikle omurgayı ve periferik sinirlerden el bileği ve dirsekteki sinir basılarını ilgilendiren meslek hastalıkları bulunmaktadır. Bunlar arasında bel fıtıkları, boyun fıtıkları, el bileğinde sinir sıkışması ve dirsekte sinir sıkışması yer alır. Masabaşı çalışanlarda risk fazla" - "Boynun aşırı öne eğik olmamasına dikkat edilmeli. Çene hiçbir zaman göğüs kemiğine temas etmemelidir. 2 saatten uzun, aynı oturur konumda çalışanların omurga sağlığı için bulunduğu konumu değiştirip bazı boyun ve bel egzersiz hareketleri yapması hastalıklardan korunmak için çok önemli"

İSTANBUL (AA) - Medicana Internatıonal İstanbul Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hidayet Akdemir, "Günümüzde özellikle omurgayı ve periferik sinirlerden el bileği ve dirsekteki sinir basılarını ilgilendiren meslek hastalıkları bulunmaktadır. Bunlar arasında bel fıtıkları, boyun fıtıkları, el bileğinde sinir sıkışması ve dirsekte sinir sıkışması yer alır. Masabaşı çalışanlarda risk fazla." ifadelerini kullandı.

Medicana Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamada, kömür madenleri, kükürt maden ocakları, diğer toksik madde bulunduran maden ocakları, içilen suyun içindeki minerallerin uygunsuzluğu ve aspest tozlarını bulunduran doğal tabiat kaynaklarının vücudun belirli organlarında meslek hastalıklarına neden olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana Internatıonal İstanbul Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hidayet Akdemir, günlük iş yaşantısına bağlı olarak gelişen meslek hastalıkları olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Günümüzde özellikle omurgayı ve periferik sinirlerden el bileği ve dirsekteki sinir basılarını ilgilendiren meslek hastalıkları bulunmaktadır. Bunlar arasında bel fıtıkları, boyun fıtıkları, el bileğinde sinir sıkışması (karpal tünel sendromu) ve dirsekte sinir sıkışması (ulnar oluk sendromu) yer alır. Bel fıtıkları ve boyun fıtıkları; özellikle masabaşında uzun süre oturarak bilgisayar başında çalışanlarda, ağır yük taşıyanlarda, baş üzerinde yük taşıyanlarda, uzun süre araba kullananlarda kıkırdak yırtılmaları sonrası daha fazla görülmektedir. Bunun nedeni omurga arasındaki kıkırdaklar çok uzun süre aynı pozisyonda kaldıklarında bu kıkırdaklar, esneme veya gevşeme yapamaması nedeniyle veya ani ve kontrolsüz hareketlerde yırtılarak bel ve boyun fıtıklarına neden olmaktadır. Bu kıkırdakların yırtılmasında büyük travmalar (düşme, çarpma, yaralanma), mikro travmalar ise; masada özellikle uzun süre çalışanların bilgisayar ekranı ile boyun ve göz seviyesinin uyumsuzluğu başın hiperfleksiyonuna neden olmaktadır. Baş ve boynun aşırı öne eğikliği, boyundaki kıkırdaklara ilave mikro travmaya neden olmaktadır. Bu ilave ve devamlı mikro travma, boyun fıtıklarında hazırlayıcı bir risk faktörüdür."

- "Boyun aşırı öne eğik olmamalı"

Prof. Dr. Hidayet Akdemir, bilgisayar seviyesi ile göz seviyesinin ayarlanması, boynun aşırı öne eğik olmamasına dikkat edilmesi ve çenenin hiçbir zaman göğüs kemiğine temas etmemesi gerektiğini belirterek, "2 saatten uzun, aynı oturur konumda çalışanların omurga sağlığı için bulunduğu konumu değiştirip bazı boyun ve bel egzersiz hareketleri yapması hastalıklardan korunmak için çok önemli." ifadesini kullandı.

Akdemir, özellikle aile büyüklerinde omurga rahatsızlığı (bel fıtığı ve boyun fıtığı) hikayesi olan bireylerin; aşırı kilo alımından kaçınması, ağır yük kaldırılmasından uzak durması, oturup kalkarken vücudun toplam ağırlığını kollara vererek dikkatli oturup kalkması, oturdukları koltukların ortopedik olmasına dikkat etmesi ve kollu koltukları tercih etmesi, yüksek topuklu ayakkabılarla kaygan zeminlerde yürürken çok dikkatli olması, sigaradan uzak durması gerektiğini kaydetti.

El-bilek kanalı hastalığının el bileğini fazla zorlu kullananlar ve iş yapanlarda daha sık görüldüğünü belirten Akdemir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle aynı el ve bilekleri zorlayan hareketleri sürekli ve devamlı yapanlarda daha sık görülmektedir. Ayrıca müzik aletleri çalanlar, zorlayıcı el aletleri ile çalışanlar (marangoz, bahçıvan), titreşimli el aletleri kullanan teknisyenler gibi mesleklerde görülme oranı yüksektir. Bunların dışında şeker, tiroit hastalıkları, romatoid artrit (eklem iltihabı), gut, aşırı şişmanlık gibi durumlar ile hamilelikte de sık görülmektedir. El bileği sendromunda özellikle el bileğinde gece el uyuşmaları, ağrıları, yanmaları, kas, güç kayıpları ortaya çıkar."

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