"Günübirlik" evler mercek altında

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - İzmir'de günübirlik olarak kiralanan evler kayıt dışı ekonomiyle mücadele, genel güvenlik ve genel sağlık açısından mercek altına alındı.

İzmir Vergi Dairesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve yerel yönetimlerle yapılan iş birliği sonucunda günübirlik olarak kiralanan evler sıkı denetimlere tabi tutulurken iki yıl içinde 2 bin 281 ev için 377 bin liralık ceza uygulandı.

İzmir Vergi Dairesi Başkanı Rıfat Engin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günübirlik ev kiralamalarının son yıllarda hem vergilendirme hem de güvenlik açısından gündemlerinde olduğunu söyledi.

Söz konusu evlere yönelik 2016'dan bu yana aktif olarak denetimlerin sürdüğünü dile getiren Engin, "İlk çalışma 2016'da Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapıldı. Bu kapsamda biz de İzmir olarak çalışmalarımıza zaten başlamıştık. Aynı zamanda İçişleri Bakanlığının tüm il valiliklerine gönderdiği yazılarda vergi kaçağının yanında güvenlik anlamında da bu evlere yönelik denetimlerin hızlandırılması çalışması istenmişti." dedi.