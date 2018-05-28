Günün ilk yarısında değer kaybeden hisse senedi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden tek hisse senedi MLP Sağlık oldu.

Mlp Sağlık hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 15,71 15,75 -0,25(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

