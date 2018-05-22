FİNANS

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2018 13:42 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,27 0,29 -6,90 Metro Holding 1,07 1,09 -1,83 Sinpaş GMYO 0,65 0,66 -1,52 GSD Holding 0,79 0,80 -1,25 Kardemir (D) 5,08 5,13 -0,97 Sabancı Holding 9,72 9,79 -0,72 Mavi Giyim 45,50 45,80 -0,66 Brisa 6,25 6,29 -0,64 Koç Holding 13,50 13,58 -0,59 Gözde Girişim 3,44 3,46 -0,58 Ereğli Demir Çelik 11,60 11,66 -0,51 Pegasus 27,10 27,24 -0,51 Sasa Polyester 9,70 9,75 -0,51 Bera Holding 2,15 2,16 -0,46 MLP Sağlık 16,54 16,58 -0,24 Türk Hava Yolları 16,86 16,90 -0,24 Alarko Holding 5,07 5,08 -0,20 Enerjisa Enerji 6,63 6,64 -0,15(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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