Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,21 6,67 -6,90 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,55 1,62 -4,32 Ayen Enerji 3,46 3,50 -1,14 Mavi Giyim 45,84 46,34 -1,08 Tüpraş 100,30 101,10 -0,79 Ege Endüstri 317,50 319,50 -0,63 Çemaş Döküm 1,65 1,66 -0,60 Good-Year 3,41 3,43 -0,58 Çemtaş 5,38 5,41 -0,55 Türk Hava Yolları 16,57 16,66 -0,54 Eczacıbaşı İlaç 3,72 3,74 -0,53 Trakya Cam 4,18 4,20 -0,48 Banvit 12,74 12,78 -0,31 Şişe Cam 4,16 4,17 -0,24 Tekfen Holding 15,39 15,42 -0,19 Sabancı Holding 9,69 9,70 -0,10(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

