Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,61 5,80 -3,28 Metro Holding 1,04 1,07 -2,80 Turkcell 12,76 12,98 -1,69 Vestel 8,50 8,59 -1,05 Banvit 11,93 12,05 -1,00 Teknosa İç ve Dış Ticaret 3,11 3,14 -0,96 Enerjisa Enerji 6,41 6,46 -0,77 Tat Gıda 3,88 3,91 -0,77 Mavi Giyim 46,10 46,40 -0,65 Pegasus 23,72 23,86 -0,59 Tofaş Oto. Fab. 23,86 24,00 -0,58 Kipa Ticaret 1,85 1,86 -0,54 Ford Otosan 62,85 63,15 -0,48 Eczacıbaşı İlaç 3,57 3,58 -0,28 MLP Sağlık 16,26 16,30 -0,25 Sasa Polyester 9,05 9,07 -0,22 Migros Ticaret 18,86 18,90 -0,21(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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