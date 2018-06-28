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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2018 13:49 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisseKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)İhlas Gayrimenkul1,441,48-2,70Çemaş Döküm2,052,10-2,38Sinpaş GMYO0,610,62-1,61Soda Sanayii6,046,10-0,98Trakya Cam4,034,06-0,74Şişe Cam4,154,18-0,72Yataş20,3020,40-0,49Arçelik15,4015,47-0,45Ford Otosan61,6061,85-0,40Akbank7,487,51-0,40MLP Sağlık14,1514,20-0,35Pegasus24,6224,68-0,24Enka İnşaat4,524,53-0,22Doğuş Otomotiv7,077,08-0,14(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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