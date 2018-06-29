Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Düşen hisselerKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Işıklar Enerji Yapı Hol.0,280,29-3,45İpek Doğal Enerji6,006,10-1,64Kardemir (D)4,424,48-1,34Tofaş Oto. Fab.24,4624,78-1,29Kipa Ticaret2,182,20-0,91Yapı ve Kredi Bank.2,512,53-0,79Koza Altın43,1643,40-0,55Koza Madencilik6,476,50-0,46Bim Mağazalar67,7068,00-0,44Aksa Enerji4,214,22-0,24(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

