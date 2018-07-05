Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 4 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 4 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Özderici GMYO 5,53 5,70 -2,98 Anadolu Efes 22,70 22,80 -0,44 Kordsa Teknik Tekstil 6,77 6,79 -0,29 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,97 5,98 -0,17 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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