Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 7 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 2,30 2,39 -3,77 Özderici GMYO 5,45 5,50 -0,91 Enka İnşaat 4,64 4,68 -0,85 Türk Traktör 51,90 52,30 -0,76 Şok Marketler 8,76 8,79 -0,34 Bim Mağazalar 69,10 69,30 -0,29 Aksa 12,07 12,10 -0,25Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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