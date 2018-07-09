Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 7 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 2,30 2,39 -3,77 Özderici GMYO 5,45 5,50 -0,91 Enka İnşaat 4,64 4,68 -0,85 Türk Traktör 51,90 52,30 -0,76 Şok Marketler 8,76 8,79 -0,34 Bim Mağazalar 69,10 69,30 -0,29 Aksa 12,07 12,10 -0,25Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

