Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,55 6,96 -5,89 Yataş 4,34 4,50 -3,56 Ülker Bisküvi 17,40 17,62 -1,25 Koç Holding 12,67 12,82 -1,17 Şok Marketler 8,47 8,56 -1,05 Soda Sanayii 5,90 5,96 -1,01 Çemaş Döküm 2,30 2,32 -0,86 Tekfen Holding 18,94 19,09 -0,79 Mavi Giyim 30,96 31,16 -0,64 Anadolu Efes 19,98 20,10 -0,60 Ford Otosan 58,65 58,90 -0,42 İş Bankası (C) 4,75 4,77 -0,42 Afyon Çimento 5,48 5,50 -0,36 Migros Ticaret 17,54 17,59 -0,28 Odaş Elektrik 4,86 4,87 -0,21 Tüpraş 100,00 100,20 -0,20 Doğuş Otomotiv 5,96 5,97 -0,17(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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