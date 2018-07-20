Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisseKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Özderici GMYO5,195,45-4,77Turkcell11,3611,47-0,96Ege Endüstri336,90340,00-0,91Çemtaş6,106,15-0,81Anadolu Efes20,1420,30-0,79Sabancı Holding8,128,18-0,73Koç Holding12,9713,05-0,61Kordsa Teknik Tekstil7,217,25-0,55Bim Mağazalar72,0572,40-0,48İş Fin.Kir.2,672,68-0,37Ereğli Demir Çelik11,2311,27-0,35Ford Otosan61,0061,20-0,33Doğuş Otomotiv6,036,04-0,17ASELSAN28,2628,30-0,14(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

