Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bim Mağazalar 71,30 73,00 -2,33 Türk Traktör 48,02 49,00 -2,00 Ford Otosan 60,80 61,10 -0,49 Ülker Bisküvi 18,42 18,51 -0,49 Tekfen Holding 18,37 18,45 -0,43 Enka İnşaat 4,66 4,68 -0,43(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

