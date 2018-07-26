Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 2,80 2,89 -3,11 Eczacıbaşı İlaç 3,75 3,86 -2,85 İhlas Holding 0,40 0,41 -2,44 Sinpaş GMYO 0,57 0,58 -1,72 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,11 6,21 -1,61 Hürriyet Gzt. 1,32 1,34 -1,49 Yataş 4,48 4,52 -0,88 Türk Hava Yolları 17,03 17,12 -0,53 Bera Holding 1,96 1,97 -0,51 Tekfen Holding 18,82 18,90 -0,42 Enka İnşaat 4,74 4,76 -0,42 Global Yat. Holding 3,36 3,37 -0,30 Fenerbahçe Futbol 28,92 29,00 -0,28 Odaş Elektrik 5,16 5,17 -0,19 İskenderun Demir Çelik 8,00 8,01 -0,12(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

