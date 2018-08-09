Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 14,52 14,66 -0,95 Metro Holding 1,09 1,10 -0,91 Albaraka Türk 1,30 1,31 -0,76 Global Yat. Holding 3,16 3,18 -0,63 Bera Holding 1,84 1,85 -0,54 Net Holding 1,95 1,96 -0,51 Alarko Holding 4,84 4,86 -0,41 Ege Endüstri 318,50 319,80 -0,41 Mavi Giyim 32,38 32,50 -0,37 Ford Otosan 58,50 58,70 -0,34 Şok Marketler 8,23 8,25 -0,24 Bim Mağazalar 70,00 70,10 -0,14 Ülker Bisküvi 17,59 17,61 -0,11(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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