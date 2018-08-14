Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Enka İnşaat 4,92 5,25 -6,29 Petkim 5,87 6,19 -5,17 Kordsa Teknik Tekstil 8,53 8,96 -4,80 Anadolu Efes 22,60 23,56 -4,07 Mavi Giyim 23,86 24,72 -3,48 Soda Sanayii 7,36 7,60 -3,16 Özderici GMYO 7,19 7,40 -2,84 Global Yat. Holding 3,19 3,28 -2,74 Turkcell 12,06 12,39 -2,66 MLP Sağlık 12,90 13,25 -2,64 Anadolu Cam 3,40 3,46 -1,73 Tekfen Holding 21,02 21,38 -1,68 Tofaş Oto. Fab. 21,18 21,54 -1,67 Ereğli Demir Çelik 11,24 11,36 -1,06 Bim Mağazalar 68,05 68,20 -0,22 Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,34 5,35 -0,19 Ülker Bisküvi 17,25 17,27 -0,12(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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