Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 4 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 4 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğan Holding 1,36 1,38 -1,45 Anadolu Efes 22,76 22,84 -0,35 Özderici GMYO 6,58 6,59 -0,15 Alarko GMYO 48,16 48,18 -0,04(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

