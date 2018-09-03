Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen 10 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Göltaş Çimento 44,72 45,62 -1,97 Odaş Elektrik 3,79 3,86 -1,81 TAV Havalimanları 32,50 32,96 -1,40 Turkcell 10,46 10,60 -1,32 Galatasaray Sportif 1,63 1,65 -1,21 Soda Sanayii 8,02 8,10 -0,99 Global Yat. Holding 3,30 3,33 -0,90 Gözde Girişim 2,25 2,27 -0,88 Fenerbahçe Futbol 23,38 23,48 -0,43 Özderici GMYO 6,49 6,50 -0,15(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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