Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 11 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş GMYO 0,90 0,92 -2,17 Alarko GMYO 52,85 53,80 -1,77 Kartonsan 369,30 375,00 -1,52 Tekfen Holding 20,32 20,52 -0,97 Tat Gıda 4,39 4,43 -0,90 Tofaş Oto. Fab. 22,98 23,18 -0,86 Doğan Holding 1,25 1,26 -0,79 TAV Havalimanları 30,44 30,58 -0,46 İş Fin.Kir. 2,18 2,19 -0,46 Göltaş Çimento 43,76 43,94 -0,41 Alarko Holding 5,00 5,01 -0,20(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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