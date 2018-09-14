Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Özderici GMYO 5,87 6,80 -13,68 İttifak Holding 3,45 3,65 -5,48 Şişe Cam 5,85 6,03 -2,99 Trakya Cam 4,55 4,68 -2,78 Soda Sanayii 6,92 7,10 -2,54 Anadolu Cam 3,21 3,25 -1,23 Ülker Bisküvi 16,67 16,85 -1,07 Hürriyet Gzt. 1,04 1,05 -0,95 Ereğli Demir Çelik 11,20 11,28 -0,71 Ege Endüstri 437,00 440,00 -0,68 Petkim 5,60 5,63 -0,53 Kardemir (D) 4,40 4,42 -0,45 Yataş 3,53 3,54 -0,28 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,83 4,84 -0,21 Sasa Polyester 10,14 10,16 -0,20 Kordsa Teknik Tekstil 9,22 9,23 -0,11 Bim Mağazalar 76,50 76,55 -0,07(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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