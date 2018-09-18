Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 9 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Mavi Giyim 32,92 34,12 -3,52 Özderici GMYO 5,59 5,76 -2,95 İhlas Holding 0,36 0,37 -2,70 Şok Marketler 8,36 8,54 -2,11 İhlas Gayrimenkul 1,45 1,47 -1,36 Metro Holding 0,86 0,87 -1,15 MLP Sağlık 9,81 9,90 -0,91 Doğuş Otomotiv 5,38 5,40 -0,37 Kordsa Teknik Tekstil 9,38 9,39 -0,11(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

