Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 3,54 3,68 -3,80 Özderici GMYO 4,49 4,65 -3,44 Anel Elektrik 2,21 2,26 -2,21 Anadolu Efes 22,18 22,66 -2,12 İpek Doğal Enerji 5,03 5,11 -1,57 Soda Sanayii 7,22 7,33 -1,50 Fenerbahçe Futbol 22,14 22,44 -1,34 Koza Madencilik 5,98 6,05 -1,16 Enka İnşaat 5,22 5,28 -1,14 Petkim 5,56 5,62 -1,07 Çemtaş 7,22 7,26 -0,55 Beşiktaş Futbol Yat. 2,21 2,22 -0,45 Tekfen Holding 22,36 22,46 -0,45 Tofaş Oto. Fab. 21,98 22,02 -0,18(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

