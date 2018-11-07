Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 3,20 3,80 -15,79 MLP Sağlık 13,04 13,91 -6,25 Tekfen Holding 22,88 23,38 -2,14 Coca Cola İçecek 30,00 30,44 -1,45 Koç Holding 15,48 15,65 -1,09 Arçelik 16,40 16,58 -1,09 Enerjisa Enerji 5,00 5,05 -0,99 Net Holding 2,10 2,12 -0,94 Galatasaray Sportif 1,25 1,26 -0,79 Borusan Mannesmann 8,83 8,89 -0,67 Ereğli Demir Çelik 9,26 9,31 -0,54 Anadolu Efes 19,90 20,00 -0,50 Alarko GMYO 55,10 55,20 -0,18 Turkcell 11,96 11,97 -0,08 Türk Traktör 36,58 36,60 -0,05(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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