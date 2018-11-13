Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksa Enerji 3,11 3,25 -4,31 Odaş Elektrik 2,54 2,60 -2,31 Çemaş Döküm 2,74 2,80 -2,14 MLP Sağlık 11,98 12,23 -2,04 Türk Telekom 3,65 3,71 -1,62 Şok Marketler 10,58 10,71 -1,21 İş GMYO 0,86 0,87 -1,15 Migros Ticaret 14,84 14,96 -0,80 Mavi Giyim 34,66 34,92 -0,74 Kardemir (D) 2,77 2,79 -0,72 Bim Mağazalar 80,95 81,50 -0,67 Aksa 8,37 8,42 -0,59 Net Holding 2,12 2,13 -0,47 İskenderun Demir Çelik 6,65 6,68 -0,45 Hektaş 8,95 8,98 -0,33 Yataş 3,79 3,80 -0,26 Anadolu Efes 19,90 19,95 -0,25 Alarko GMYO 53,60 53,70 -0,19(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

