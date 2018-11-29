Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğtaş Kelebek Mobilya 1,22 1,26 -3,17 Afyon Çimento 4,93 5,03 -1,99 Net Holding 2,09 2,13 -1,88 Hürriyet Gzt. 1,04 1,05 -0,95 Galatasaray Sportif 1,24 1,25 -0,80 Şekerbank 1,25 1,26 -0,79 Koza Altın 53,30 53,65 -0,65 Pegasus 25,28 25,44 -0,63 Enerjisa Enerji 4,89 4,91 -0,41 Aksa Enerji 3,14 3,15 -0,32 Vestel 6,40 6,42 -0,31 Kordsa Teknik Tekstil 10,09 10,12 -0,30 Göltaş Çimento 36,44 36,52 -0,22 TAV Havalimanları 23,26 23,30 -0,17(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

