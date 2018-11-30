Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,80 2,07 -13,04 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,31 0,34 -8,82 Anadolu Efes 20,54 21,88 -6,12 İhlas Holding 0,32 0,33 -3,03 Vakıflar Bankası 3,89 3,99 -2,51 Global Yat. Holding 2,77 2,84 -2,46 İhlas Gayrimenkul 1,29 1,32 -2,27 Türk Traktör 35,92 36,68 -2,07 Turkcell 12,64 12,90 -2,02 Doğuş Otomotiv 4,67 4,76 -1,89 Alarko GMYO 48,50 49,40 -1,82 Ford Otosan 54,25 55,20 -1,72 Kartonsan 360,60 366,90 -1,72 Yataş 4,23 4,30 -1,63 Aselsan 26,86 27,26 -1,47 Koç Holding 15,10 15,30 -1,31 Metro Holding 0,77 0,78 -1,28 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,10 3,14 -1,27 Tüpraş 124,20 125,80 -1,27 T.S.K.B. 0,79 0,80 -1,25(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

