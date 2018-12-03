FİNANS

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 03.12.2018 13:22 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,50 1,66 -9,64 Anel Elektrik 1,70 1,76 -3,41 Tofaş Oto. Fab. 18,81 19,40 -3,04 MLP Sağlık 13,13 13,50 -2,74 Sasa Polyester 9,38 9,59 -2,19 Hürriyet Gzt. 0,99 1,01 -1,98 TAV Havalimanları 22,98 23,44 -1,96 Pegasus 24,90 25,30 -1,58 Bim Mağazalar 83,35 84,50 -1,36 Anadolu Efes 20,86 21,14 -1,32 Ford Otosan 53,50 54,05 -1,02 Doğan Holding 1,14 1,15 -0,87 Türk Hava Yolları 16,88 17,00 -0,71 Yapı ve Kredi Bank. 1,72 1,73 -0,58 Net Holding 2,17 2,18 -0,46 Soda Sanayii 7,12 7,15 -0,42 Koza Altın 52,40 52,55 -0,29 Enka İnşaat 4,68 4,69 -0,21 Doğuş Otomotiv 4,68 4,69 -0,21 Enerjisa Enerji 4,97 4,98 -0,20(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Hamile eşiyle burada kalıyor! Her şey ısınmak içinHamile eşiyle burada kalıyor! Her şey ısınmak için
Pazardaki etiketi üretici fiyatları belirleyecekPazardaki etiketi üretici fiyatları belirleyecek
Global kripto para borsası lira ile işleme geçtiGlobal kripto para borsası lira ile işleme geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı Miami'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor!

Şeyma Subaşı Miami'de güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor!

4 askerin şehit olduğu operasyonla ilgili 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı

4 askerin şehit olduğu operasyonla ilgili 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika! Katar 2019 yılında OPEC'ten çekilecek

Son dakika! Katar 2019 yılında OPEC'ten çekilecek

En stressiz meslekler belli oldu, bakın ilk sırada hangi meslek var?

En stressiz meslekler belli oldu, bakın ilk sırada hangi meslek var?

Dolar ne kadar? 3 Aralık dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 3 Aralık dolar kuru yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pazardaki etiketi üretici fiyatları belirleyecek

Pazardaki etiketi üretici fiyatları belirleyecek

Global kripto para borsası lira ile işleme geçti

Global kripto para borsası lira ile işleme geçti

Tüketici fiyatları Kasım’da yüzde 1.44 düştü, yıllık enflasyon yüzde 21.62 (2)

Tüketici fiyatları Kasım’da yüzde 1.44 düştü, yıllık enflasyon yüzde 21.62 (2)

Yurtiçi ÜFE Kasım’da yüzde 2.53 düştü, yıllık üretici enflasyonu yüzde 38.54

Yurtiçi ÜFE Kasım’da yüzde 2.53 düştü, yıllık üretici enflasyonu yüzde 38.54

13 arkadaş, 1 yılda biriktirdiği parayla kreş açtı

13 arkadaş, 1 yılda biriktirdiği parayla kreş açtı

Vali Okay Memiş: Bürokrasi, özel sektöre engel olmayacak

Vali Okay Memiş: Bürokrasi, özel sektöre engel olmayacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.