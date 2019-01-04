Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer Kaybeden 13 Hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 1,02 1,04 -1,92 TAV Havalimanları 22,50 22,90 -1,75 Alarko GMYO 42,36 43,00 -1,49 Soda Sanayii 7,29 7,40 -1,49 T.S.K.B. 0,72 0,73 -1,37 Koza Altın 50,90 51,55 -1,26 Odaş Elektrik 1,87 1,89 -1,06 Ford Otosan 47,76 48,14 -0,79 Turkcell 11,85 11,93 -0,67 Koç Holding 13,71 13,80 -0,65 Koza Madencilik 7,07 7,11 -0,56 Net Holding 1,88 1,89 -0,53 Enka İnşaat 4,51 4,52 -0,22(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

