Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,28 0,29 -3,45 Fenerbahçe Futbol 7,28 7,50 -2,93 Galatasaray Sportif 1,24 1,26 -1,59 Trabzonspor Sportif 0,90 0,91 -1,10 Global Yat. Holding 3,10 3,13 -0,96 Soda Sanayii 7,39 7,46 -0,94 Vakıflar Bankası 4,31 4,35 -0,92 Halkbank 5,88 5,93 -0,84 Net Holding 1,75 1,76 -0,57 Arçelik 17,95 18,01 -0,33 MLP Sağlık 13,01 13,05 -0,31 Bim Mağazalar 77,55 77,75 -0,26 İttifak Holding 4,08 4,09 -0,24(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

