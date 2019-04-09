Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 7 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 12,68 12,81 -1,01 Alarko GMYO 43,26 43,54 -0,64 Yataş 5,19 5,22 -0,57 Fenerbahçe Futbol 7,17 7,19 -0,28 Hektaş 10,66 10,68 -0,19 Enerjisa Enerji 5,38 5,39 -0,19 Bim Mağazalar 78,95 79,05 -0,13(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

