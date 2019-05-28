Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 4 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 4 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 11,20 11,34 -1,23 Metro Holding 0,94 0,95 -1,05 Beşiktaş Futbol Yat. 1,35 1,36 -0,74 Fenerbahçe Futbol 7,15 7,16 -0,14(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

