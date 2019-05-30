FİNANS

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2019 13:25 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) GSD Holding 0,82 0,83 -1,20 Aksa 8,39 8,48 -1,06 İttifak Holding 6,15 6,20 -0,81 Gentaş 1,54 1,55 -0,65 Tekfen Holding 24,68 24,80 -0,48 Çelebi 79,10 79,25 -0,19(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Engelli çocuk 7 günlük bebeği damdan düşürdüEngelli çocuk 7 günlük bebeği damdan düşürdü
Sabiha Gökçen Havalimanı 'Müşteri Markası' seçildiSabiha Gökçen Havalimanı 'Müşteri Markası' seçildi
Prof. Dr. Emre Alkin: Türkiye ‘kimseye güvenemiyoruz artık’ diyebilmeliProf. Dr. Emre Alkin: Türkiye ‘kimseye güvenemiyoruz artık’ diyebilmeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

Akaryakıt fiyatlarında indirim

Akaryakıt fiyatlarında indirim

Bayram öncesi son uyarı!

Bayram öncesi son uyarı!

O ücretler belli oldu!

O ücretler belli oldu!

Sürücülerin korkulu rüyası sona eriyor!

Sürücülerin korkulu rüyası sona eriyor!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

TCDD'den ilaçlama uyarısı

TCDD'den ilaçlama uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayramda 6 milyar TL'lik tatil yapılacak

Bayramda 6 milyar TL'lik tatil yapılacak

Sabiha Gökçen Havalimanı 'Müşteri Markası' seçildi

Sabiha Gökçen Havalimanı 'Müşteri Markası' seçildi

Büyüme rakamları yarın açıklanacak

Büyüme rakamları yarın açıklanacak

Prof. Dr. Emre Alkin: Türkiye ‘kimseye güvenemiyoruz artık’ diyebilmeli

Prof. Dr. Emre Alkin: Türkiye ‘kimseye güvenemiyoruz artık’ diyebilmeli

Hububatçılardan Latin Amerika'ya ihracat atağı

Hububatçılardan Latin Amerika'ya ihracat atağı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.