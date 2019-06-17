FİNANS

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 17.06.2019 13:31 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,36 -2,78 TAV Havalimanları 26,02 26,46 -1,66 Kordsa Teknik Tekstil 11,96 12,11 -1,24 Ereğli Demir Çelik 7,30 7,38 -1,08 Doğan Holding 1,07 1,08 -0,93 Turkcell 12,29 12,40 -0,89 Mavi Giyim 34,56 34,86 -0,86 Karsan Otomotiv 1,20 1,21 -0,83 Bim Mağazalar 78,30 78,95 -0,82 Arçelik 17,51 17,65 -0,79 Sasa Polyester 6,42 6,47 -0,74 Fenerbahçe Futbol 7,22 7,26 -0,55 Ülker Bisküvi 19,51 19,60 -0,46 Tofaş Oto. Fab. 17,28 17,35 -0,40 Koza Altın 50,00 50,10 -0,20 Türk Traktör 28,76 28,80 -0,14 Ege Endüstri 481,90 482,40 -0,10(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Yarısı kış yarısı yaz! Her biri Türkiye'de çekildiYarısı kış yarısı yaz! Her biri Türkiye'de çekildi
SÖYLEŞİ - BtcTürk/Güneri: Küresel riskler ve tehditler karşısında Bitcoin güçlüSÖYLEŞİ - BtcTürk/Güneri: Küresel riskler ve tehditler karşısında Bitcoin güçlü
Edirne'de verimi yüzde 30 artan arpa çiftçinin yüzünü güldürdüEdirne'de verimi yüzde 30 artan arpa çiftçinin yüzünü güldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

En Çok Okunan Haberler

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

Danıştay’dan milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar

Danıştay’dan milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar

Depolarda çürümeye başlayınca fiyatı 6 TL'ye çıktı

Depolarda çürümeye başlayınca fiyatı 6 TL'ye çıktı

İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik rakamları açıklandı

Merkez Bankası'ndan 'likidite' hamlesi

Merkez Bankası'ndan 'likidite' hamlesi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yatırımcı rehberi (9)

Yatırımcı rehberi (9)

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SÖYLEŞİ - BtcTürk/Güneri: Küresel riskler ve tehditler karşısında Bitcoin güçlü

SÖYLEŞİ - BtcTürk/Güneri: Küresel riskler ve tehditler karşısında Bitcoin güçlü

Edirne'de verimi yüzde 30 artan arpa çiftçinin yüzünü güldürdü

Edirne'de verimi yüzde 30 artan arpa çiftçinin yüzünü güldürdü

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Mayıs'ta 51.9’a geriledi

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Mayıs'ta 51.9’a geriledi

TÜİK - İşsizlik Mart döneminde yüzde 14.1 düzeyine çıktı (2)

TÜİK - İşsizlik Mart döneminde yüzde 14.1 düzeyine çıktı (2)

TÜİK - Konut satışları Mayıs’ta yıllık yüzde 31.3 düştü (2)

TÜİK - Konut satışları Mayıs’ta yıllık yüzde 31.3 düştü (2)

Ferrero Fındık’a ‘en fazla ihracat yapan firma’ ödülü

Ferrero Fındık’a ‘en fazla ihracat yapan firma’ ödülü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.