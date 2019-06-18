Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 7 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 7 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.Kir. 4,26 4,40 -3,18 Tat Gıda 4,42 4,54 -2,64 Koza Madencilik 7,76 7,85 -1,15 Metro Holding 1,01 1,02 -0,98 Çemtaş 5,37 5,41 -0,74 Tekfen Holding 26,82 26,96 -0,52 Fenerbahçe Futbol 7,21 7,22 -0,14(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

