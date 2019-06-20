Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 8 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 39,92 41,26 -3,25 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,36 -2,78 Verusa Holding 18,64 19,10 -2,41 Tüpraş 117,00 119,00 -1,68 İhlas Gayrimenkul 0,83 0,84 -1,19 Soda Sanayii 6,80 6,88 -1,16 Anadolu Efes 19,73 19,79 -0,30 Parsan 14,98 14,99 -0,07(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

