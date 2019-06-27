FİNANS

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2019 13:24 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 100,60 103,00 -2,33 Karsan Otomotiv 1,22 1,24 -1,61 Tekfen Holding 26,22 26,58 -1,35 Halkbank 5,62 5,68 -1,06 Vakıflar Bankası 4,05 4,09 -0,98 Kordsa Teknik Tekstil 12,02 12,13 -0,91 Yapı ve Kredi Bank. 2,38 2,40 -0,83 Gözde Girişim 2,76 2,78 -0,72 Koza Madencilik 7,28 7,33 -0,68 Alarko Holding 3,27 3,29 -0,61 Gersan Elektrik 1,90 1,91 -0,52 Alarko GMYO 42,92 43,14 -0,51 İndeks Bilgisayar 6,85 6,88 -0,44 İpek Doğal Enerji 5,76 5,78 -0,35 İş Fin.Kir. 3,11 3,12 -0,32 Turkcell 12,54 12,58 -0,32 Akbank 6,70 6,72 -0,30 Parsan 14,64 14,67 -0,20 Tofaş Oto. Fab. 19,57 19,60 -0,15(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.

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