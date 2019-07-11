Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 9,89 10,08 -1,88 Otokar 115,40 117,10 -1,45 Şekerbank 0,97 0,98 -1,02 Tofaş Oto. Fab. 18,53 18,70 -0,91 Garanti Bankası 9,72 9,80 -0,82 Gübre Fabrik. 2,58 2,60 -0,77 Çemtaş 5,78 5,81 -0,52 Türk Traktör 30,86 31,02 -0,52 Sasa Polyester 6,58 6,61 -0,45 Aksa 8,78 8,82 -0,45 Tekfen Holding 24,36 24,46 -0,41 Coca Cola İçecek 32,88 33,00 -0,36 ICBC Turkey Bank 3,42 3,43 -0,29 Kordsa Teknik Tekstil 11,92 11,95 -0,25 Türk Hava Yolları 12,35 12,38 -0,24 Şok Marketler 9,88 9,90 -0,20 İskenderun Demir Çelik 6,73 6,74 -0,15 Alarko GMYO 41,74 41,78 -0,10(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

