Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 8 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Parsan 14,13 14,34 -1,46 Kerevitaş Gıda 1,92 1,94 -1,03 Doğan Holding 1,22 1,23 -0,81 Hektaş 13,39 13,49 -0,74 Enka İnşaat 5,85 5,87 -0,34 Enerjisa Enerji 6,14 6,16 -0,32 Vestel 9,68 9,70 -0,21 Turkcell 13,30 13,31 -0,08(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

