Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Parsan 13,55 14,00 -3,21 T.S.K.B. 0,80 0,81 -1,23 Çemtaş 5,76 5,83 -1,20 Arçelik 19,93 20,16 -1,14 Metro Holding 0,97 0,98 -1,02 Enka İnşaat 5,80 5,85 -0,85 ICBC Turkey Bank 3,61 3,64 -0,82 İş Fin.Kir. 2,86 2,88 -0,69 MLP Sağlık 10,66 10,73 -0,65 Ford Otosan 61,90 62,30 -0,64 Şok Marketler 9,90 9,95 -0,50 Afyon Çimento 4,13 4,15 -0,48 Ereğli Demir Çelik 7,41 7,44 -0,40 Fenerbahçe Futbol 7,52 7,55 -0,40 Alarko Holding 3,21 3,22 -0,31 Türk Traktör 30,84 30,90 -0,19 Konya Çimento 178,50 178,80 -0,17 Turkcell 13,26 13,28 -0,15 Anadolu Grubu Holding 10,83 10,84 -0,09(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

