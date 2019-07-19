Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kKaybeden HisselerKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)İttifak Holding6,266,50-3,69Otokar122,10123,00-0,73İş Fin.Kir.2,832,85-0,70Vakıflar Bankası4,884,91-0,61Net Holding1,671,68-0,60Türk Hava Yolları12,9813,04-0,46Şok Marketler9,769,80-0,41Anadolu Cam2,902,91-0,34Gözde Girişim2,962,97-0,34Ford Otosan63,0063,20-0,32Halkbank6,416,43-0,31Ege Endüstri538,00539,50-0,28Netaş Telekom.7,227,24-0,28Kordsa Teknik Tekstil11,9311,95-0,17Ülker Bisküvi18,7618,79-0,16Sasa Polyester6,316,32-0,16Çelebi94,0094,10-0,11(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

