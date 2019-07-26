Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer Kaybeden HisselerKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ülker Bisküvi18,3318,80-2,50Şok Marketler10,0610,31-2,42TAV Havalimanları24,6425,00-1,44Çelebi92,5593,80-1,33Ford Otosan62,6063,40-1,26Özderici GMYO0,830,84-1,19T.S.K.B.0,830,84-1,19Gübre Fabrik.3,143,17-0,95Koza Altın56,0556,50-0,80Tüpraş132,50133,50-0,75Arçelik20,7420,88-0,67Enerjisa Enerji6,286,32-0,63Soda Sanayii6,316,35-0,63Sabancı Holding9,539,59-0,63Anadolu Efes21,5021,60-0,46Anadolu Cam2,882,89-0,35Vestel9,719,73-0,21Koç Holding19,0719,10-0,16Alarko GMYO41,2841,34-0,15(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

