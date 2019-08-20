Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 20 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 1,50 1,57 -4,46 Anadolu Grubu Holding 12,90 13,33 -3,23 Kerevitaş Gıda 1,98 2,04 -2,94 Bera Holding 1,80 1,84 -2,17 İndeks Bilgisayar 7,80 7,97 -2,13 Bim Mağazalar 48,68 49,72 -2,09 İhlas Holding 0,52 0,53 -1,89 Çelebi 89,50 91,05 -1,70 Turkcell 12,35 12,54 -1,52 Ford Otosan 58,95 59,75 -1,34 Aksa Enerji 2,58 2,61 -1,15 Sabancı Holding 8,55 8,64 -1,04 Kordsa Teknik Tekstil 11,48 11,59 -0,95 Karsan Otomotiv 1,08 1,09 -0,92 Tümosan Motor ve Traktör 3,82 3,85 -0,78 Türk Telekom 5,30 5,34 -0,75 Göltaş Çimento 9,85 9,92 -0,71 Parsan 14,06 14,15 -0,64 Fenerbahçe Futbol 7,58 7,61 -0,39 Tofaş Oto. Fab. 18,35 18,37 -0,11(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

