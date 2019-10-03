Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,55 0,57 -3,51 Tofaş Oto. Fab. 21,58 21,96 -1,73 Çemaş Döküm 1,22 1,24 -1,61 Hektaş 15,09 15,28 -1,24 İhlas Gayrimenkul 0,94 0,95 -1,05 Ege Endüstri 506,30 510,30 -0,78 Doğuş Otomotiv 8,95 9,02 -0,78 Aksa 9,57 9,63 -0,62 Kordsa Teknik Tekstil 12,88 12,96 -0,62 Bim Mağazalar 49,52 49,62 -0,20 Deva Holding 6,86 6,87 -0,15 Çelebi 100,10 100,20 -0,10 Anadolu Grubu Holding 15,19 15,20 -0,07(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

