Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 6 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 6,42 6,64 -3,31 İttifak Holding 3,90 3,94 -1,02 TAV Havalimanları 23,90 24,14 -0,99 Yataş 5,77 5,81 -0,69 Kardemir (D) 2,02 2,03 -0,49 Şok Marketler 9,45 9,46 -0,11(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

